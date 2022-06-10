Учёные вывели формулу идеального джина-тоника

Ученый выяснил, что на вкус джин-тоника влияют не только правильные пропорции ингредиентов, но и даже форма стакана, температура и то, что вы ели на обед.

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Исследовательница рассказала, что более низкая температура напитка уменьшает резкое послевкусие алкоголя, а сырная тарелка лучше всего дополняет вкус классического сухого джина. Кроме того, ученый утверждает, что идеальным сосудом для напитка является Copa de Balon — вид круглой рюмки-бокала. Его большой объем способен вместить большее количество льда, а ножка сконструирована так, чтобы не топить лед руками.

Также по словам исследовательницы, для напитка лучше всего подойдет тоник с более высокой степенью газирования. Тоник следует вливать медленно и никогда не перемешивать более двух раз. Лед должен быть получен из пресной воды и быть недавно замороженным. Имеет значение даже форма льда — она должна быть серповидной.