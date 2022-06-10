Диетолог назвала преимущества батата над картофелем

«Батат богат медленными углеводами, которые не так резко повышают уровень глюкозы в крови, а это значит — не требуют для себя большого количества инсулина. Инсулин, как известно, перерабатывает лишнюю энергию в жир», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».