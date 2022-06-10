Лапша, которая заваривается в холодной воде

А вы знали, что существует лапша быстрого приготовления, которая заваривается самостоятельно? Ее можно залить любой, даже холодной водой – и, как по волшебству, через какое-то время вода станет горячей, а крышка сама отскочит по готовности лапши.

Фото: Flytothesky.ru Flytothesky.ru

Весь секрет таких упаковок в содержимом пакетика, который кладется под пластиковую тарелку и немного смачивается водой. Внутри находится оксид кальция, алюминиевый порошок и бикарбонат кальция. Вода очень быстро поглощается оксидом кальция и выделяет тепло.

Продукты этой реакции взаимодействуют с алюминием в пакете, выделяя еще больше тепла и газообразного водорода.