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2 часа назад

Лапша, которая заваривается в холодной воде

Flytothesky.ru

А вы знали, что существует лапша быстрого приготовления, которая заваривается самостоятельно? Ее можно залить любой, даже холодной водой – и, как по волшебству, через какое-то время вода станет горячей, а крышка сама отскочит по готовности лапши.

Лапша, которая заваривается в холодной воде
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

Весь секрет таких упаковок в содержимом пакетика, который кладется под пластиковую тарелку и немного смачивается водой. Внутри находится оксид кальция, алюминиевый порошок и бикарбонат кальция. Вода очень быстро поглощается оксидом кальция и выделяет тепло.

Продукты этой реакции взаимодействуют с алюминием в пакете, выделяя еще больше тепла и газообразного водорода.

Все это тепло и нагревает воду.

Еда,
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