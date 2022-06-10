Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

Врач-диетолог Наталья Нефедова предупредила, какое количество сметаны безопасно для ежедневного потребления без последствий для фигуры.
— Сметана — это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению, — отметила специалист.
Так, по словам диетолога, суточная норма молочных продуктов — это две-три порции, при этом одна порция — это две столовые ложки сметаны. При этом важно, чтобы все порции не состояли только из сметаны.
По рекомендациям врача, важно исключать какие-либо повторные порции одного молочного продукта в рационе, передает радио Sputnik.