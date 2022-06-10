Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

— Сметана — это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению, — отметила специалист.