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1 час назад

Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Наталья Нефедова предупредила, какое количество сметаны безопасно для ежедневного потребления без последствий для фигуры.

Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сметана — это очень жирный продукт. Важно помнить, что добавление сметаны в блюдо серьезно увеличивает его калорийность. Поэтому, если часто и в больших количествах употреблять сметану, то это может привести к лишнему весу и ожирению, — отметила специалист.

Так, по словам диетолога, суточная норма молочных продуктов — это две-три порции, при этом одна порция — это две столовые ложки сметаны. При этом важно, чтобы все порции не состояли только из сметаны.

По рекомендациям врача, важно исключать какие-либо повторные порции одного молочного продукта в рационе, передает радио Sputnik.

Еда,Наталья Нефедова,
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