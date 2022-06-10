5 аппетитных дачных перекусов для всей семьи

Ваши родные съедят все вместе с тарелкой. На даче меньше всего хочется стоять у плиты — на природе всегда есть чем заняться. Чтобы избавить вас от мыслей о том, что бы такого приготовить на всю семью, пока вы проводите выходные за городом, мы составили небольшой топ закусок, которые придутся по душе и взрослым, и детям.

Сырный лаваш

Но не простой, а с начинкой. Мы решили выбрать в качестве «внутренностей» лаваша овощи. Причем вы можете взять любые овощи. Кроме них вам понадобится еще и плавленый сыр. Делаем ролл из сыра, свежих овощей и зелени, а затем отправляем на гриль. Ждем, пока лаваш подрумянится, и раскладываем по тарелкам.

Грибы на гриле

Еще один довольно простой вариант закуски. Правда, будьте аккуратны — если у вас есть проблемы с желудком, грибы могут оказаться тяжелым продуктом для пищеварения. Готовится такая закуска просто: у грибов удаляем ножки, нарезаем на несколько частей, обваливаем в сметане с чесноком и отправляем в холодильник мариноваться. Через полчаса достаем и отправляем на мангал.

Салат «Морской»

Такой салат может приготовить даже ваш ребенок. Для его приготовления вам понадобится любой листовой салат, который мы промываем и рвем крупными кусками. Далее выкладываем в глубокую тарелку и высыпаем готовый морской коктейль. Добавляем приправы по вкусу и можно смело подавать на стол.

Салат с зеленым луком

И снова салат, однако более насыщенный ингредиентами. Предварительно придется сварить яйца, когда они остынут, мы нарезаем их в глубокую тарелку, добавляем нарезанный лук, заправляем все сметаной и добавляем соль с перцем, если нужно.

Картофельные тосты