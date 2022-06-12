Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
17 минут назад

Какие болезни может спровоцировать рис

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Медики предупредили, что регулярное употребление белого риса может стать причиной развития проблем со здоровьем. Этот продукт может быть загрязнен мышьяком, что также опасно.

Какие болезни может спровоцировать рис
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Рис создает угрозу развития у человека метаболического синдрома, который может спровоцировать развитие сахарного диабета. У белого риса слишком высокий гликемический индекс, поэтому его не следует употреблять на постоянной основе, если у вас есть склонность к диабету.

Отдельной проблемой является мышьяк, который может присутствовать в рисе, выращенном в некоторых регионах. Рис очень эффективно поглощает мышьяк из почвы, поэтому если культуру выращивают в загрязненных местах, то постоянное употребление такого риса может привести к отравлению мышьяком. Это может провоцировать развитие онкологических и других серьезных заболеваний, передает портал «Медицина и наука».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители