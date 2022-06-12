Какие болезни может спровоцировать рис

Медики предупредили, что регулярное употребление белого риса может стать причиной развития проблем со здоровьем. Этот продукт может быть загрязнен мышьяком, что также опасно.

Рис создает угрозу развития у человека метаболического синдрома, который может спровоцировать развитие сахарного диабета. У белого риса слишком высокий гликемический индекс, поэтому его не следует употреблять на постоянной основе, если у вас есть склонность к диабету.