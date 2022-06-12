Какие болезни может спровоцировать рис

Медики предупредили, что регулярное употребление белого риса может стать причиной развития проблем со здоровьем. Этот продукт может быть загрязнен мышьяком, что также опасно.
Рис создает угрозу развития у человека метаболического синдрома, который может спровоцировать развитие сахарного диабета. У белого риса слишком высокий гликемический индекс, поэтому его не следует употреблять на постоянной основе, если у вас есть склонность к диабету.
Отдельной проблемой является мышьяк, который может присутствовать в рисе, выращенном в некоторых регионах. Рис очень эффективно поглощает мышьяк из почвы, поэтому если культуру выращивают в загрязненных местах, то постоянное употребление такого риса может привести к отравлению мышьяком. Это может провоцировать развитие онкологических и других серьезных заболеваний, передает портал «Медицина и наука».