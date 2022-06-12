Назван способ выбрать вкусную черешню

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина заявила, что июнь является основным месяцем для покупки черешни. Именно в этот месяц ягода наиболее вкусная, передает агентство «Прайм».

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Эксперт рассказала, что качество черешни можно проверить только по ее внешнему виду или запаху. Она назвала способ выбрать вкусную ягоду и посоветовала покупать яркие плотные плоды без повреждений, не мятые и не мокрые.

«Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая», — призвала Махонина.

По словам доцента, сладкие сорта черешни отличаются блестящей темно-вишневой кожицей. Если плоды хранятся в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть признаков влаги. В противном случае она ускорит порчу черешни и сократит ее срок годности.