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48 минут назад

Назван способ выбрать вкусную черешню

Lenta.ruиещё 4

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина заявила, что июнь является основным месяцем для покупки черешни. Именно в этот месяц ягода наиболее вкусная, передает агентство «Прайм».

Назван способ выбрать вкусную черешню
Фото: lenta.rulenta.ru

Эксперт рассказала, что качество черешни можно проверить только по ее внешнему виду или запаху. Она назвала способ выбрать вкусную ягоду и посоветовала покупать яркие плотные плоды без повреждений, не мятые и не мокрые.

«Обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая», — призвала Махонина.

По словам доцента, сладкие сорта черешни отличаются блестящей темно-вишневой кожицей. Если плоды хранятся в полимерной упаковке или пакете, то на ее поверхности не должно быть признаков влаги. В противном случае она ускорит порчу черешни и сократит ее срок годности.

Чтобы проверить наличие ядохимикатов в ягоде, следует попросить продавца предоставить декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. При этом оценить подлинность документ возможно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

Еда,
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