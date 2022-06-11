Как правильно выбрать курицу: советы диетолога

Эксперт отмечает, что курица не должна быть заморожена, так как при разморозке продукт теряет много питательных веществ. Не стоит покупать и замаринованное мясо. Некоторые производители маскируют некачественный продукт с помощью специй. Также надо выбирать тушку без кровоподтеков.

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«При надавливании на мясо не должна выделяться влага или оставаться след»,

– подчеркнула врач.

Лучше всего брать охлажденную продукцию. Кожа тушки должна приятно пахнуть, быть ровной и сухой. Куриное мясо – незаменимый продукт в рационе детей и людей, сидящих на диете, в нем много полезных витаминов группы А и В, минералов, аминокислот. Поэтому важно выбирать качественный товар, пишет «Газета.ру».