Врач назвала сокращающие жизнь продукты-монстры

Многие хотят увеличить продолжительность жизни с помощью полезной еды, но диетолог Василиса Пономарева советует сначала обратить внимание на продукты, которые сокращают жизнь.

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«Каждый год публикуются новые исследования или результаты исследований, и средства массовой информации выходят в город, рекламируя новейшие суперпродукты или диеты на планете», – говорит врач.

Она советует прежде всего обратить внимание на те, которые наносят вред организму и сокращают жизнь.

Ключевые из них – сахар и соль. Но есть и другие сложные продукты: трансжиры, искусственные подсластители, ультраобработанные продукты.

Трансжиры

Чаще всего их добавляют в печенье и пирожные. Они увеличивают срок годности и улучшают вкус продуктов. Трансжиры способствуют снижению «хорошего» холестерина и повышению «плохого». Из-за этого возрастает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета II типа.

Искусственные подсластители

Они вмешиваются в естественный микробиом кишечника и способствуют набору веса и ожирению.

Ультраобработанные продукты

Они включают в себя все, что подвергалось сильной обработке: от чипсов до готовых блюд и сладостей. В такой еде чрезвычайно много трансжиров, сахара и соли. Ультраобработанные продукты способствуют развитию рака, пишет «Медик Форум».