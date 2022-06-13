Топ-5 лучших рецептов окрошки

С приходом жары частым блюдом на столе становится окрошка – это летнее блюдо известно уже не первый век. Вариаций окрошки сотни, и у каждого рецепта есть свои верные поклонники. Мы предлагаем пять способов приготовить идеальную окрошку – свой вариант найдут и любители классики, и ценители экзотики.

На белом квасе

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Самая классика – использование белого кваса в качестве «заправки» для окрошки. Его вкус более кислый, «взрывной», яркий, чем у его тёмного собрата. В старину такой квас готовили сами – и им же заправляли окрошку. Сейчас его легко найти в продаже в летний сезон.

Традиционные ингредиенты классической окрошки – отварной картофель, варёные яйца, свежий огурчик, редис. Добавляют также нежирное отварное мясо – телятину или курицу. Обязательный момент – все продукты должны быть охлаждёнными. Пропорции зависят от вкуса готовящего. После того, как нарезанные кубиками ингредиенты залиты ледяным квасом, окрошку «забеливают» сметаной и обязательно щедро посыпают рубленным укропом.

На тёмном квасе

Тёмный квас слаще светлого, на вкус он мягче. Это, с одной стороны, позволяет сочетать его с большим количеством продуктов, а с другой – отсекает любителей свойственной белому квасу ядрёной кислинки.

Поскольку само использование тёмного кваса уже предполагает шаг в сторону от классики, то и набор ингредиентов может быть более вольным. Именно тут на сцену выходит колбаса и прочие мясные продукты. Овощи в окрошку идут те же – картофель, огурец и редиска. Сметану или укроп добавляют уже любители, яйцо же из такой окрошки многие предпочитают убирать.

На кефире

Кефир – для тех, кто квас не жалует. Такую окрошку мы рекомендуем собирать из классического набора - картошка, яйцо, огурец, редис. Вместо мяса или колбасы попробуйте положить отварной язык. Сметана тут уже не нужна, а вот укропа и петрушки можно добавить побольше. Если привычные варианты наскучили – можно потереть на крупной тёрке молодую варёную свёклу. Это будет уже не совсем окрошка, а некий гибрид со свекольными холодными супами, но многим нравится. Если же окрошка кажется слишком густой – то огурец тоже можно не резать, а натереть.

Кефир здесь с успехом можно заменить другими кисломолочными продуктами – от тана и айрана до сыворотки.

На минеральной воде

Те, кто считает каждую калорию (или просто лишается аппетита в жару), могут попробовать лёгкую овощную окрошку. Набор овощей можно разнообразить – например, исключить картошку, добавив вместо неё сельдерей или молодую репку. Изобилие зелени тоже придётся кстати – можно нарезать целый пучок укропа, петрушки, зелёного лука и кинзы. До вкуса окрошку доводят, добавив растертый с ложечкой горчицы яичный желток.

Минеральную воду можно заменить на легкий овощной бульон – в этом случае в блюдо можно добавить сметану, перемешав её с небольшим количеством тёртого хрена. И не забудьте – все продукты должны быть очень холодными.

На шампанском

Конечно, это уже не то блюдо, которое ели наши предки-крестьяне, устав на сенокосе, но принцип «нарежь всё и залей холодным» остаётся прежним – так что почему бы и нет? Такая «окрошка» – разновидность коктейля и десерта, который придётся кстати жарким вечером пятницы.

Наполнением становится разрезанная пополам клубника, а для гурманов – целая лесная земляника (она ароматнее, да и сезон скоро начнётся). Но ягоды можно брать и другие. Хорошо будет сочетаться та же клубника с кусочками очищенных от пленок долек апельсина. Добавляют половинки черешни и малину, можно порезать кубиками персик (даже консервированный) или грушу. С приходом сезона к числу ингредиентов можно добавить кусочки дыни или арбуза. Всё должно быть ледяное (как и шампанское, разумеется). Лайфхак – чтобы такая «окрошка» не грелась на жаре, заранее заморозьте виноградины и кидайте их вместо кусочков льда.