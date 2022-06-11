Диетолог раскрыла лучшее время для завтрака

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, что время завтрака способно повлиять на процесс откладывания жира.

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— Для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения. Людям, которые перекусывают вечером, следует отложить завтрак, чтобы у их метаболизма было достаточно времени для паузы между приемами пищи, — сказала специалист.

Висцеральный жир — это пагубное состояние, связанное с нарушением обмена веществ. Он может быть вызван чрезмерным употреблением калорий и недостатком физической нагрузки.

Привычный подкожный жир является наиболее полезным, так как защищает организм от болезней. Висцеральный же находится в средней части тела, что приводит к «поглощению» жизненно важных органов.

По словам эксперта, справиться с жировыми накоплениями поможет прерывистое голодание. Не лишним будет откладывать завтрак до 11 утра каждый день, добавила эксперт.

Она отметила, что это позволит улучшить скорость сжигания пищи, предотвращая накопление жира в тканях. Голодание в течение 14 часов каждый день также может помочь похудеть и улучшить обмен веществ, передает «МедикФорум».