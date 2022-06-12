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42 минуты назад

Шеф-повар рассказал, как приготовить рассыпчатую гречку

Мир24

Шеф-повар поделился двумя способами приготовления рассыпчатой гречневой каши. Это блюдо можно сделать как на плите, так и в духовке, пишут «Известия».

Шеф-повар рассказал, как приготовить рассыпчатую гречку
Фото: pexels.compexels.com

Шеф-повар Антон Прокофьев раскрыл «прабабушкин» метод, согласно которому перед тем, как начать варить гречневую крупу, ее необходимо прокалить (не обжарить) на сковороде, чтобы она хорошо прогрелась. А затем она засыпается в кипящую воду для дальнейшей варки.

Еще один способ – приготовление гречки в духовке. После того, как вся вода впиталась в крупу, сосуд с кашей нужно закутать в полотенце и убрать в духовку на минимальную температуру примерно на 40 минут. Тогда каша дополнительно распарится сама и будет идеально рассыпчатой.

Напомним, ранее врачи рассказали, как сделать окрошку полезной и некалорийной. А диетолог перечислила полезные свойства перловки.

Еда,
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