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47 минут назад

Россияне стали больше тратить на мороженое

РИА "ФедералПресс"

Аналитики выяснили, какую сумму жители России потратили на мороженое за последний год.

Россияне стали больше тратить на мороженое
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Средний чек жителей России на мороженое составил 128 рублей. Таким образом он вырос на 22 %. При этом в сравнении с прошлогодними продажами чек был ниже на 31 %, а на начало июня – на 18 %. Зачастую россияне покупают пломбир-эскимо на палочке.

Также пользуются популярностью сливочное мороженое в вафельном рожке, пломбир с ягодами в вафельном стаканчике. Как отмечает РИА Новости, нынешним летом любители мороженого отдают предпочтение отечественным маркам.

Еда,
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