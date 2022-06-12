Россияне стали больше тратить на мороженое

Средний чек жителей России на мороженое составил 128 рублей. Таким образом он вырос на 22 %. При этом в сравнении с прошлогодними продажами чек был ниже на 31 %, а на начало июня – на 18 %. Зачастую россияне покупают пломбир-эскимо на палочке.