Гастроэнтеролог рассказал, чем опасны популярные соусы

«В кетчупе много сахара. Я не советую его есть в больших количествах. А людям с сахарным диабетом лучше вообще отказаться от этого продукта. В свою очередь майонез — это чистый жир. Самое плохое сочетание — майонез и сыр. А если с ними запечь, например, свинину, то это будет сплошной холестерин. Это очень вредно»,