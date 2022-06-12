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34 минуты назад

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, чем опасны популярные соусы

Вечерняя Москва

Популярные соусы могут быть вредными и даже опасными для здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог рассказал, чем опасны популярные соусы
Фото: pixabay.compixabay.com

«В России очень любят добавлять соевый соус в еду. Он ничем не полезен и не вреден. Это вода с небольшим количеством красителя и соли. В случае его употребления пейте как можно больше жидкости»,

— сказал он.

Эксперт заметил, что самыми любимыми соусами у россиян являются кетчуп и майонез. Однако они могут нанести вред здоровью.

«В кетчупе много сахара. Я не советую его есть в больших количествах. А людям с сахарным диабетом лучше вообще отказаться от этого продукта. В свою очередь майонез — это чистый жир. Самое плохое сочетание — майонез и сыр. А если с ними запечь, например, свинину, то это будет сплошной холестерин. Это очень вредно»,

— подчеркнул специалист.

Еда,
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