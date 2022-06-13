Эксперты рассказали, как выбрать свежую черешню

«Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или "с рук" не стоит»,

У хорошей черешни кожица чистая и гладкая, с глянцевым блеском и без трещин. Вдобавок к этому у ягоды должна быть эластичная, зеленая плодоножка. Если же она сухая и потемневшая, это указывает на то, что продукт может быть несвежим. Когда плодоножки нет, это повышает риск попадания грязи и микробов.