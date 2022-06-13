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1 час назад

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать свежую черешню

Мира Маркина

Роспотребнадзор назвал отличительные черты свежей черешни, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Эксперты рассказали, как выбрать свежую черешню
Фото: pxherepxhere

«Покупайте черешню только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. Практически на каждом крупном рынке функционирует лаборатория, занимающаяся таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках, или "с рук" не стоит»,

– подчеркнули эксперты.

У хорошей черешни кожица чистая и гладкая, с глянцевым блеском и без трещин. Вдобавок к этому у ягоды должна быть эластичная, зеленая плодоножка. Если же она сухая и потемневшая, это указывает на то, что продукт может быть несвежим. Когда плодоножки нет, это повышает риск попадания грязи и микробов.

Приобретать черешню специалисты советуют с конца июня по середину июля – это разгар сезона. Немытую черешню есть нельзя даже во время дегустации. Такая неосмотрительность может спровоцировать отравление или инфекционное заболевание.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка.

Еда,Роспотребнадзор,
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