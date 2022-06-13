Ешь и худей: нутрициолог назвал полезные свойства клубники

В Москве начался сезон клубники: на улицах города открыты почти 300 точек по продаже этой ягоды. О полезных свойствах клубники «Вечерней Москве» рассказал врач спортивной медицины, нутрициолог Семен Лавриненко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Летняя клубника — лучший заменитель сахара, например в утренней каше. В жару эта ягода, как и другие сочные плоды, помогает нашему организму утолить жажду. Кроме того, клубника — отличный источник витамина С, который растение произвело само, натуральным способом, что очень ценно. ВОЗ рекомендует взрослым здоровым людям 45 миллиграммов аскорбиновой кислоты в сутки. 100–150 граммов клубники вполне удовлетворяют эту потребность.

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Результаты новейших исследований опровергают миф, будто витаминов нужно есть побольше. Сегодня врачи, говоря о дефиците витаминов, не забывают упомянуть о том, что их избыток тоже вреден. Хронически злоупотребляя витамином С, вы почувствуете, например, слабость и будете быстро уставать. Хотя «одноразовое» переедание клубники не нанесет особого вреда здоровому организму.

Иногда после поглощения больших порций клубники мы наблюдаем у себя кожный зуд, у детей краснеют щеки. Эти реакции похожи на аллергию, поэтому люди пугаются, исключают клубнику совсем, лишая себя или своих детей большого удовольствия. На самом деле болезненная реакция не связана с иммунитетом. Просто наш организм так реагирует на «передозировку». По нормам ВОЗ человеку полагается не менее 400 грамм овощей, фруктов и ягод в сутки, но не только в виде клубники.

Лед для тонуса

Также клубничное пюре можно заморозить в формочках для льда, смешав с водой или отваром петрушки в пропорции 1:1, а по вечерам протирать лицо ледяными кубиками.

Маска от Людмилы

Те, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», помнят эпизод, как подруга главной героини Людмила, которую играла Ирина Муравьева, делала маску из клубники. Кашица из ягод и в советское время, и сегодня популярна. Десять минут — и лицо как новое.

«Клери»: кисло-сладкая

Садовая земляника «клери» плодоносит в начале июня. Цвет плодов насыщенный малиновый, вкус довольно сладкий. Но может попасться и кислятина. Один из недостатков этого сорта — не очень выразительный аромат.

Супчик с мороженым

600 г клубники превращаем в пюре блендером, перекладываем в тарелку, украшаем листиками мяты, толченым миндалем, в середину кладем шарик ванильного мороженого. Витамина С в клубнике, выросшей на солнце, больше, чем в цитрусовых. Она богата витаминами групп В, А, К, РР и ценными микроэлементами. Наиболее полезны ягоды темно-красного цвета.

Ешь и худей

Ягоды клубники содержат всего 33 килокалории на 100 г продукта и имеют низкий гликемический индекс, а значит, не способствуют накоплению жира. Замените ужин ягодами, и цифра на весах вас обязательно порадует.

«Азия»: крупная и с кислинкой

Этот сорт садовой клубники дает первый урожай к концу июня. Отличается крупными, до 50 г, ягодами, цвет ярко-алый, блестящий. «Азия» обладает очень сильным клубничным ароматом и вкусом — сладким с кислинкой, хранится дольше других сортов.

«Альбион»: яркий аромат

Созревает рано, плодоносит несколько раз за сезон — почти до сентября. Ягоды крупные — 30–60 граммов, темно-красного цвета, мякоть плотная, хрусткая. Сорт «альбион» выразительно пахнет, но может оказаться кисловат. Самая сладкая ягода этого сорта вырастает в южных регионах.

Сама не дозреет

Клубника — «неклиматический» плод. Оторванная от ветки она перестает поспевать. Покупать ее незрелой в надежде, что она «дойдет на подоконнике», нельзя. Клубнику покупаем зрелой, тщательно моем в проточной воде и съедаем за несколько часов.

«Роксана»: для варенья

Поспевает во второй половине июля. Плоды крепкие, конусообразной и вытянутой формы, вкус очень сладкий. Размеры небольшие: в одной клубничине всего 25–35 граммов. Садоводы считают, что из «роксаны» хорошо варить варенье.

Не только десерт

Встреча двух фаворитов летнего сезона — клубники и томатов — в одном салате. Несколько клубничин и пару помидоров нарезаем крупными кусками, добавляем 60 г любого листового салата, заправляем соусом песто (пучок базилика смешиваем в блендере с 50 г оливкового масла, зубчиком чеснока и кусочком твердого сыра).

В столице работают 286 специализированных точек по продаже клубники — это в полтора раза больше, чем в прошлые годы. На этих площадках торгуют ранней ягодой из Ставрополя, Волгограда, Крыма. В середине июня к клубничному «фестивалю» потихоньку присоединится и Подмосковье.

В общей сложности на торговых площадках столицы будет представлено около десяти разных сортов клубники, а также земляника. Цены на сезонные ягоды немного ниже рыночных: от 300 до 450 рублей за килограмм.

Татьяна Баллирано, главный врач центра эстетики и косметологии: