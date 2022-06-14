6 популярных мифов о чае и кофе

Про кофе, чай и кофеин, входящий в их состав, пишут много. Но не все факты о них правдивы и научно подтверждены. Вот шесть самых распространённых заблуждений об этих напитках.

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О кофеине и его влиянии на организм существует большое количество мифов. Авторы издания Al Jazeera назвали шесть самых популярных.

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Кофеин вредит организму

Если употреблять менее 300 мг кофеина в сутки, то здоровью он не навредит. Также медики отмечают, что кофеин обладает полезными свойствами: например, снижает вероятность развития рака молочной железы, толстой кишки, шеи, мозга, других онкологических заболеваний, а также хронических болезней печени, разных воспалений. Научные данные показывают, что три чашки кофе могут помочь предупредить инсульт. Кроме того, специалисты выяснили, что между низким уровнем смертности и употреблением кофе присутствует связь. Также кофе служит средством профилактики диабета второго типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, сердечного приступа. Доктор Дональд Хенсруд из клиники Mayo отмечает, что при этом кофе может на некоторое время повысить давление, а нефильтрованный кофе в больших количествах способен повысить показатели холестерина.

Кофеин может компенсировать недосып

В действительности ничто не способно заменить полноценный сон в 7-9 часов.

Кофеин способен вызвать зависимость

Специалисты WebMD подчёркивают, что кофеин действительно может вызвать при регулярном потреблении привыкание, но это вещество всё же не опасно для физического, социального или экономического здоровья. При этом если вы резко перестанете пить кофе, то в течение суток или большего периода у вас появятся симптомы отмены. Среди таких признаков - усталость, тревожность, головная боль, подавленность, раздражительность, сложности с концентрацией.

В кофе без кофеина отсутствует кофеин

На самом деле в подобном напитке всё ещё есть кофеин, но в небольших количествах: как минимум 3 мг на одну чашку. В статье, опубликованной на сайте Healthline, говорится, что кофе без кофеина делается из зёрен, из которых было удалено не менее 97 процентов кофеина.

Кофеин способен вызвать обезвоживание

Из-за кофеина вы можете чаще, чем обычно, ходить в туалет. Но другие ингредиенты, которые содержатся в напитках с кофеином, обычно компенсируют потерю жидкости организмом. Согласно исследованиям, в умеренных дозах обезвоживания кофе не вызывает.

Кофеин входит в состав только кофе и чая

Кофеин вы можете найти во многих продуктах. Среди них - газировки, энергетики, шоколад. Есть это вещество и в некоторых болеутоляющих, которые продаются без рецепта, лекарствах от простуды.