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1 час назад

Диетолог рассказала, как правильно употреблять пиво

62info.ru

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, как правильно пить пиво, чтобы оно не навредило здоровью. Секретами правильного употребления напитка она поделилась в беседе с URA.RU.

Диетолог рассказала, как правильно употреблять пиво
Фото: 62info62info

Употреблять пиво стоит не более двух раз в неделю и по 200-300 мл за раз после приёма пищи.

«Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно»,

— пояснила Марина Копытько.

Также диетолог сообщила, что пиво — это не напиток, а продукт питания, так как имеет калории. В 100 граммах содержатся 50 ккал, углеводы и спирт, также в нём есть витамины группы В, но, как предостерегает диетолог, «пиво не является их источником, это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения».

Еда,Марина Копытько,
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