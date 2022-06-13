Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукт, замедляющий старение. Об этом сообщает Газета.Ru.
Медик заявил, что лучше всего замедляет старение свежий зеленый горошек. Так, в нем содержится много полезных веществ, замедляющих воспалительный процесс.
«В свежем горохе достаточное количество белка бобовых культур, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме»
Также в этом продукте содержится необходимое соотношение белков, жиров и углеводов, что делает его полезным для худеющих.
«Углеводы всасываются медленно, растительной белок насыщает, клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника, поддерживает иммунитет»
Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как выбрать свежую черешню.