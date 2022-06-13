В первый раз за грибами: что надо знать

Если вы планируете поездку в лес за грибами, нужно заранее подготовиться и изучить теорию. Рассказываем, как одеться, что взять с собой и самое главное - как найти грибы, если вы делаете это в первый раз.
Дресс-код грибника
Даже если на улице плюс 30, идти в лес в открытой одежде, шортах и майке, не стоит. Это выдаст в вас неопытного грибника. Одежда должна закрывать тело, чтобы защитить вас от:
- клещей,
- комаров,
- крапивы,
- клопов и другой живности.
Хорошая идея - дождевик на случай незапланированных осадков. На ноги лучше надеть непромокаемые ботинки на толстой подошве. Это поможет не утонуть в грязи. Не забудьте и про головной убор: в лесу он обязателен.
Что в сумке у грибника
Истинный грибник ходит в лес с корзиной, чтобы грибы не прели, и рюкзаком, в котором есть:
- складной нож,
- спрей от комаров,
- вода и перекус,
- компас,
- карта (если на телефоне нет скачанной офлайн-карты),
- пауэрбанк.
Заповеди грибника
- Ходить за грибами лучше всего после дождя.
- Срезать грибы нужно ножом, чтобы не повредить грибницу.
- Грибы растут кучками, а не по одиночке: если нашли один гриб, ищите рядом другие.
- Класть в корзину грибы нужно шляпкой вниз.
- Нельзя брать неизвестные грибы: пестрые, со странным запахом, липкие, с кольцом на ножке (изучите, как выглядят съедобные грибы заранее).
- Проверять грибы на червивость лучше сразу (это можно понять по ножке).