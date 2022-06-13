В первый раз за грибами: что надо знать

Если вы планируете поездку в лес за грибами, нужно заранее подготовиться и изучить теорию. Рассказываем, как одеться, что взять с собой и самое главное - как найти грибы, если вы делаете это в первый раз.

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Дресс-код грибника

клещей,

комаров,

крапивы,

клопов и другой живности. Даже если на улице плюс 30, идти в лес в открытой одежде, шортах и майке, не стоит. Это выдаст в вас неопытного грибника. Одежда должна закрывать тело, чтобы защитить вас от:

Хорошая идея - дождевик на случай незапланированных осадков. На ноги лучше надеть непромокаемые ботинки на толстой подошве. Это поможет не утонуть в грязи. Не забудьте и про головной убор: в лесу он обязателен.

Что в сумке у грибника

Истинный грибник ходит в лес с корзиной, чтобы грибы не прели, и рюкзаком, в котором есть:

складной нож,

спрей от комаров,

вода и перекус,

компас,

карта (если на телефоне нет скачанной офлайн-карты),

пауэрбанк.

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