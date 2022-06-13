Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
57 минут назад

В первый раз за грибами: что надо знать

Анна Шутова

Если вы планируете поездку в лес за грибами, нужно заранее подготовиться и изучить теорию. Рассказываем, как одеться, что взять с собой и самое главное - как найти грибы, если вы делаете это в первый раз.

В первый раз за грибами: что надо знать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дресс-код грибника

Даже если на улице плюс 30, идти в лес в открытой одежде, шортах и майке, не стоит. Это выдаст в вас неопытного грибника. Одежда должна закрывать тело, чтобы защитить вас от:
  • клещей,
  • комаров,
  • крапивы,
  • клопов и другой живности.

Хорошая идея - дождевик на случай незапланированных осадков. На ноги лучше надеть непромокаемые ботинки на толстой подошве. Это поможет не утонуть в грязи. Не забудьте и про головной убор: в лесу он обязателен.

Что в сумке у грибника

Истинный грибник ходит в лес с корзиной, чтобы грибы не прели, и рюкзаком, в котором есть:

  • складной нож,
  • спрей от комаров,
  • вода и перекус,
  • компас,
  • карта (если на телефоне нет скачанной офлайн-карты),
  • пауэрбанк.

Заповеди грибника

  1. Ходить за грибами лучше всего после дождя.
  2. Срезать грибы нужно ножом, чтобы не повредить грибницу.
  3. Грибы растут кучками, а не по одиночке: если нашли один гриб, ищите рядом другие.
  4. Класть в корзину грибы нужно шляпкой вниз.
  5. Нельзя брать неизвестные грибы: пестрые, со странным запахом, липкие, с кольцом на ножке (изучите, как выглядят съедобные грибы заранее).
  6. Проверять грибы на червивость лучше сразу (это можно понять по ножке).
Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители