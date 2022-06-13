Мясников рассказал о пользе и вреде мороженого

Специалист сообщил, что лакомство подходит не всем.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Отказаться от мороженого следует тем, кто борется с лишними килограммами, пытается держать фигуру в хорошей форме, заявил доктор и известный телеведущий Александр Мясников. Продукт содержит большое количество сахара и вредных жиров, предупредил врач.

Употребление мороженного может принести и пользу. Так, оно способно поднимать настроение. Дело в том, что вкусное лакомство вызывает выброс в организме гормона радости. Поэтому мороженое служит антидепрессантом.

Как альтернативу доктор советует рассмотреть замороженный фруктовый сок. Такой десерт подойдет людям, соблюдающим диету.