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2 часа назад

Мясников рассказал о пользе и вреде мороженого

Волгоградская правда

Специалист сообщил, что лакомство подходит не всем.

Мясников рассказал о пользе и вреде мороженого
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Отказаться от мороженого следует тем, кто борется с лишними килограммами, пытается держать фигуру в хорошей форме, заявил доктор и известный телеведущий Александр Мясников. Продукт содержит большое количество сахара и вредных жиров, предупредил врач.

Употребление мороженного может принести и пользу. Так, оно способно поднимать настроение. Дело в том, что вкусное лакомство вызывает выброс в организме гормона радости. Поэтому мороженое служит антидепрессантом.

Как альтернативу доктор советует рассмотреть замороженный фруктовый сок. Такой десерт подойдет людям, соблюдающим диету.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Еда,Александр Мясников,
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