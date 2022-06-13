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2 часа назад

Диетолог Соломатина перечислила самые калорийные ягоды и фрукты

Слово и Дело

Некоторые ягоды и фрукты содержат большое количествокалорий, поэтому их нужно исключить из рациона во время похудения, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог перечислила самые калорийные ягоды и фрукты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Очень калорийными считаются виноград, черешня и хурма. Не самыми лучшими продуктами для диеты являются арбуз и дыня — они повышают уровень глюкозы в крови. За содержанием сахара в фруктах и ягодах должны следить люди с диабетом и инсулинрезистентностью.

«Тут дело даже не в калориях. На арбузе многие даже
устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили», — объяснила Соломатина в беседе с Lenta.ru.

Диабетикам и желающим похудеть диетолог посоветовалавыбирать зеленые яблоки вместо красных. Конфеты и пирожные тоже лучше заменить на указанный фрукт.

Еда,Елена Соломатина,
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