Диетолог перечислила самые калорийные ягоды и фрукты

Некоторые ягоды и фрукты содержат большое количествокалорий, поэтому их нужно исключить из рациона во время похудения, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Очень калорийными считаются виноград, черешня и хурма. Не самыми лучшими продуктами для диеты являются арбуз и дыня — они повышают уровень глюкозы в крови. За содержанием сахара в фруктах и ягодах должны следить люди с диабетом и инсулинрезистентностью.
«Тут дело даже не в калориях. На арбузе многие даже
устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили», — объяснила Соломатина в беседе с Lenta.ru.
Диабетикам и желающим похудеть диетолог посоветовалавыбирать зеленые яблоки вместо красных. Конфеты и пирожные тоже лучше заменить на указанный фрукт.