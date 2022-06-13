Диетолог перечислила самые калорийные ягоды и фрукты

«Тут дело даже не в калориях. На арбузе многие даже

устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили», — объяснила Соломатина в беседе с Lenta.ru.