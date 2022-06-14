Как правильно выбрать качественное мороженое

С наступлением лета все чаще хочется побаловать себя освежающим и сладким мороженым. Однако это самый коварный продукт на российском рынке. Многие производители из-за экономии намеренно отдают предпочтение некачественным заменителям ряда компонентов. Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, как выбрать правильное и безопасное мороженое.

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— Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы. В некотором смысле получится «химическая бомба», — объяснила она.

По словам диетолога, всегда следует выбирать мороженое, в составе которого присутствуют натуральные молочные продукты. Кроме того, всегда можно обратить внимание на схожую альтернативу — фруктовый лед, которые изготовляется из замороженного фруктового сока передает РИА Новости.

Чрезмерное употребление мороженого может привести к избытку веса и инсулинорезистентности, что способствует преждевременному старению организма человека, заявила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.