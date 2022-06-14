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11 минут назад

Перечислены несочетаемые с творогом продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что творог не стоит сочетать с другими белковыми продуктами.

Перечислены несочетаемые с творогом продукты
Фото: RT на русскомRT на русском

В разговоре с «Москвой 24» она объяснила, что употребление вместе с творогом других продуктов животного происхождения — мяса или яиц — может привести к проблемам с пищеварением.

«Животный белок не нужно смешивать. Хотя это всё продукты животного происхождения, но всё равно они требуют определённых, своих ферментов. Животный белок всегда лучше всего переваривается какого-то одного вида»,

— уточнила Соломатина.

По словам диетолога, лучше сочетать творог с овощами, зеленью, кабачками, курагой и инжиром.

Еда,Елена Соломатина,
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