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34 минуты назад

Эксперты рассказали о вредном ингредиенте в составе шаурмы

Москва24иещё 1

Диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог клиники "Боткинский" Александра Лысенкова назвали шаурмы полезным блюдом, при этом отметив, что наиболее вредным в ней ингредиентом является соус. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперты рассказали о вредном ингредиенте в составе шаурмы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее",

– отметила Плотникова.

По ее словам, в шаурме присутствуют белки, жиры и клетчатка, что делает ее сбалансированным по составу блюдом. При этом из-за высокой жирности и калорийности назвать ее однозначно полезной пищей нельзя.

Она уточнила, что сырный лаваш или пита могут сделать ее более калорийной. Эксперт советует выбирать шаурму с курицей и на тонком лаваше, класть в нее меньше соуса и жирных ингредиентов.

Нутрициолог Александра Лысенкова также отметила вред соуса из смеси кетчупа и майонеза, так как в них содержатся искусственные добавки, сахар, уксус. По ее словам, шаурму можно сдлеать в домашних условиях, тогда это будет более вкусным и полезным блюдом.

Еда,Александр Лысенков,
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