Эксперты рассказали о вредном ингредиенте в составе шаурмы

Диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог клиники "Боткинский" Александра Лысенкова назвали шаурмы полезным блюдом, при этом отметив, что наиболее вредным в ней ингредиентом является соус. Об этом сообщает "Лента.ру".

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"И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее",

– отметила Плотникова.

По ее словам, в шаурме присутствуют белки, жиры и клетчатка, что делает ее сбалансированным по составу блюдом. При этом из-за высокой жирности и калорийности назвать ее однозначно полезной пищей нельзя.

Она уточнила, что сырный лаваш или пита могут сделать ее более калорийной. Эксперт советует выбирать шаурму с курицей и на тонком лаваше, класть в нее меньше соуса и жирных ингредиентов.