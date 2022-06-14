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1 час назад

Раскрыт самый вредный ингредиент шаурмы

Мира Маркина

Шаурму можно считать полезным блюдом, если заменить классический соус. Об этом «Ленте.ру» рассказали диетолог Кристина Плотникова и нутрициолог клиники «Боткинский» Александра Лысенкова.

Поскольку в шаурме есть белки, жиры и клетчатка, ее можно считать сбалансированным блюдом.

«И если сравнивать шаурму с другими вариантами блюд быстрого питания, то она гораздо полезнее», – отметила диетолог.

Однако высокая жирность и калорийность не дают права назвать ее однозначно полезной пищей. Кристина Плотникова уточнила, что шаурма в сырном лаваше или пите делают ее еще более питательной. И калорийной. Поэтому эксперт рекомендовала есть шаурму с курицей на тонком лаваше, с меньшим количеством соуса и жирных ингредиентов.

Искусственные добавки, сахар и уксус делают классический соус из кетчупа и майонеза вредным, подчеркнула нутрициолог Александра Лысенкова. Эксперт рекомендовала делать шаурму в домашних условиях, тогда она будет более вкусным и полезным блюдом, поскольку вы контролируете количество и качество всех ингредиентов.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как пить пиво без вреда здоровью.

Еда,Видео,Александр Лысенков,
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