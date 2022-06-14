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30 минут назад

Как выбрать хорошую черешню

Вечерняя Москва

Стартовал сезон черешни, клубники и других ягод. Как не ошибиться в выборе и купить качественный продукт, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как выбрать хорошую черешню
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты советуют покупать черешню только в проверенных местах, где продукция проходит контроль качества. Выбирая ягоду, можно расспросить продавца, где была выращена ягода, в каких условиях. Покупать ягоды с рук не рекомендуется.

Хорошая черешня отличается упругостью и плотностью. При этом на кожице, как правило, отсутствуют трещины и вмятины. У хорошей черешни должна быть эластичная зеленая плодоножка, передает Nation News.

Еда,Роспотребнадзор,
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