Как выбрать хорошую черешню

Стартовал сезон черешни, клубники и других ягод. Как не ошибиться в выборе и купить качественный продукт, рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты советуют покупать черешню только в проверенных местах, где продукция проходит контроль качества. Выбирая ягоду, можно расспросить продавца, где была выращена ягода, в каких условиях. Покупать ягоды с рук не рекомендуется.
Хорошая черешня отличается упругостью и плотностью. При этом на кожице, как правило, отсутствуют трещины и вмятины. У хорошей черешни должна быть эластичная зеленая плодоножка, передает Nation News.