Как выбрать хорошую черешню

Стартовал сезон черешни, клубники и других ягод. Как не ошибиться в выборе и купить качественный продукт, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Специалисты советуют покупать черешню только в проверенных местах, где продукция проходит контроль качества. Выбирая ягоду, можно расспросить продавца, где была выращена ягода, в каких условиях. Покупать ягоды с рук не рекомендуется.