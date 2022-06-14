Какие продукты не так полезны, как мы думаем

Говоря о «здоровой пище» мы в большинстве случаев подразумеваем продукты, содержащие большое количество витаминов (овощи, фрукты) и характеризующиеся низкой калорийностью (йогурты, легкие сыры). Однако тут все не так просто, как нам кажется.

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Оказывается, продукты, в полезности которых мы уверены, на самом деле могут нести вред для нашего организма.

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Возьмем, к примеру, фруктовые йогурты. К сожалению, фрукты в них зачастую содержатся лишь в названии. Их небольшое количество означает, что для получения нужного вкуса используются химические добавки. Лишь немногие и часто самые дорогие продукты содержат около 10% натуральных фруктов. А вот сахара в этих продуктах хоть отбавляй. Использование этого ингредиента направлено на улучшение вкуса, но очень негативно влияет на наше здоровье. Гораздо правильнее купить натуральный йогурт и смешать его со свежими фруктами. Всё это можно подсластить натуральным медом.

Следующий далеко не самый полезный продукт - суши Это блюдо родом из азиатских стран и кажется нам полезным и низкокалорийным. Мы так думаем, потому что в состав суши входят рыба, рис и различные растительные добавки. Однако некоторые варианты этого блюда очень жирные и вредны для здоровья. Сырая рыба насыщена питательными веществами. Соусы, добавляемые к суши, также часто содержат много калорий, что вредно для вашей фигуры. Любителям суши рекомендуем немного сократить потребление азиатских деликатесов, так как они не так полезны, как может показаться.

Слыша название "Витаминизированная вода", мы тут же делаем вывод о ее пользе для нашего организма. на деле все обстоит несколько иначе. Большинство производителей подобной воды добавляют в нее витамины, но в очень малых количествах. Кроме того, такая вода содержит усилители вкуса, такие как ароматизаторы, сахар и сиропы. В нее также добавляют консерванты и красители, что в основном больше вредит нашему здоровью, чем поддерживает его.

Мюсли кажутся идеально подходящей добавкой к йогурту или молоку. Они также являются здоровой закуской, богатой витаминами и клетчаткой. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему зерновые отруби такие приятно сладкие? Оказывается, производители подобных продуктов добавляют в них большое количество сахара, глюкозно-фруктозного сиропа, соли и затвердевших трансжиров. «Здоровый перекус» не только способствует набору веса, но и угрожает нашему здоровью.