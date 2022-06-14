Самые необычные заправки для окрошки

Традиционный летний суп окрошку заправляют квасом или кефиром. Эти два продукта считаются классическими в рецепте, и многие люди до сих пор спорят, какая заправка вкуснее. Однако на самом деле заправок к окрошке бесчисленное множество, и существуют самые необычные решения для блюда. О них — в материале “Рамблера”.

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Шампанское

Некоторые люди готовят окрошку по классическому рецепту и вместо кваса или кефира добавляют в летний суп шампанское. Они говорят, что так окрошка похожа на ту, которую делают на квасе, но вкус у блюда получается сладковатый. Кроме того, те, кто придерживаются этой рецептуры, уверяют, что подобная окрошка спасает от похмелья. Также есть люди, которые полностью заменяют ингредиенты, и вместо овощей добавляют в суп фрукты.

Минеральная вода

Чаще всего такую заправку добавляют девушки, которые следят за своей фигурой. В отличие от кефира и кваса, в минеральной воде вообще нет калорий, поэтому окрошка на ней будет полезной и не навредит фигуре. Тем, кому не хватает вкуса или кислинки, рекомендуют добавлять немного уксуса или лимонного сока. Однако нужно его тщательно размешать перед употреблением.

Мясной бульон

В таком случае бульон должен быть охлажденным и приготовленным из мякоти нежирного мяса, например индейки или куриной грудки. В итоге получается вкус привычного супа, но он идеально подойдет для употребления летом. Перед подачей не забудьте снять жир при необходимости.

Рассол