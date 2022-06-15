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2 часа назад

Топ-5 продуктов для восстановления запасов железа в организме

Сибмедаиещё 1

Железо – это крайне важный микроэлемент, который необходим для важнейших процессов жизнедеятельности. Так, при недостатке железа возможно снижение уровня гемоглобина в крови – железосодержащего белка крови, переносящего кислород от лёгких к тканям всего организма.

Топ-5 продуктов для восстановления запасов железа в организме
Фото: СибмедаСибмеда

При снижении гемоглобина ткани и органы испытывают кислородное голодание, что может стать причиной серьёзных нарушений в состоянии здоровья. О том, как восстановить запасы железа в организме с помощью рациона питания, рассказал порталу «Здоровое питание» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

В топ-5 продуктов, богатых железом, специалист поставил на первое место субпродукты животного происхождения – это печень, почки, селезёнку, а также красное мясо.

«Именно большое количество железа в животном гемоглобине придает мясу интенсивный красный цвет»,

– отметил эксперт, добавив, что лидером по содержанию железа в данной группе продуктов является свиная печень.

Второе место занимает рыба и морепродукты, которые, помимо железа, богаты и другими микроэлементами, в частности – йодом, а также витаминами.

На третьем месте – ряд продуктов растительного происхождения, хотя, предупредил специалист, содержащееся в них негемовое железо усваивается гораздо хуже. Положительно на усвоение железа влияет витамин С – поэтому такие продукты как шпинат предпочтительны в качестве источника железа. Также в эту группу можно отнести крупы (овсяную, гречневую, ячневую и другие), пшеничные отруби, бобовые, цветную капусту, брокколи, хурму, сливы, яблоки, семечки и орехи, а также сухофрукты.

Отдельно Денис Буханцев отметил яйца (куриные, перепелиные и другие), которые выступают не только хорошим источником железа, но и магния, ненасыщенных жирных кислот и витаминов. И наконец, на десерт можно позволить себе тёмный шоколад, который также богат железом.

Еда,Роспотребнадзор,
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