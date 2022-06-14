Как выбрать продукты при сахарном диабете

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какие продукты полезны при диабете, а от каких нужно избавиться.

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— В первую очередь нужно исключить мясные полуфабрикаты: котлеты, пельмени, манты, курицу в панировке. Если делаете котлеты сами, положите туда серый хлеб, кабачок или капусту, а не белый хлеб или муку высшего сорта. Эти продукты повышают уровень сахара крови,

— заявила эксперт.

По словам Павловой, в колбасах присутствует слишком много примесей. Помимо соли и сахара там есть консерванты. Та же проблема с соленой рыбой, она часто содержит много сахара и вызовет скачки уровня глюкозы.

Также врач не советует покупать каши быстрого приготовления, эти продукты отличаются высоким гликемическим индексом. Такая пища неизбежно вызовет скачки сахара и инсулина.

Десерты, приготовленные на основе фруктозы, приносят не меньше вреда, чем на основе сахара, отмечает Павлова.

Также по ее словам, опасным сахарозаменителем является эритритол.

Эксперт советует отдавать предпочтение чистому белку. Это рыба, птица, мясо, яйца, в натуральном виде и грибы.