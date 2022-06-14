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2 часа назад

«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают похудеть

Ferra.ru

Если вам кажется, что чашка смузи с фруктами, ореховым маслом, тёртым кокосом и, возможно, шоколадной стружкой поможет вам похудеть, вы ошибаетесь. Некоторые модные и «диетические» продукты могут на самом деле не совсем подходить для цели сбросить вес. Издание Eat this, not that перечислило такие.

«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Смузи-боул

Это сладкое блюдо и в нём много калорий.

Суши

Дело в майонезе и других соусах.

Кокосовое масло

В нём высоко содержание насыщенных жиров, поэтому переусердствовать с таким маслом не стоит.

Конфеты без сахара

В них всё равно есть подсластители.

Кето мороженое

В нём понижено содержание углеводов, но при этом может быть даже больше калорий, чем в обычном мороженом.

Безглютеновый хлеб

Как правило, такой содержит больше калорий и меньше клетчатки.

Агава

Это, по сути, ещё один причудливо звучащий сахар.

Роллы

Это точно не лучше сендвича.

Энергетические батончики

Они могут быть очень калорийными. Стоит внимательно читать состав.

Фраппучино

Тут всё понятно — это сладкий напиток.

Покупные салаты

«Цезарь» не поможет похудеть.

Замороженная пицца

В ней содержится масса дополнительных калорий и жира.

Готовые смузи

В них может быть добавленный сахар.

Гранола

Тоже может быть слишком сладкой.

Диетическая содовая

Исследование показало, что такая газировка не лучше обычной.

Десерты с низким содержанием углеводов

Тоже высококалорийны.

Сухофрукты. Обезжиренная заправка

Часто обезжиренная заправка содержит больше сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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