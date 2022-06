«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают похудеть

Если вам кажется, что чашка смузи с фруктами, ореховым маслом, тёртым кокосом и, возможно, шоколадной стружкой поможет вам похудеть, вы ошибаетесь. Некоторые модные и «диетические» продукты могут на самом деле не совсем подходить для цели сбросить вес. Издание Eat this, not that перечислило такие.