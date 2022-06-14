«Диетические» продукты, которые на самом деле мешают похудеть

Если вам кажется, что чашка смузи с фруктами, ореховым маслом, тёртым кокосом и, возможно, шоколадной стружкой поможет вам похудеть, вы ошибаетесь. Некоторые модные и «диетические» продукты могут на самом деле не совсем подходить для цели сбросить вес. Издание Eat this, not that перечислило такие.
Это сладкое блюдо и в нём много калорий.
Дело в майонезе и других соусах.
В нём высоко содержание насыщенных жиров, поэтому переусердствовать с таким маслом не стоит.
В них всё равно есть подсластители.
В нём понижено содержание углеводов, но при этом может быть даже больше калорий, чем в обычном мороженом.
Как правило, такой содержит больше калорий и меньше клетчатки.
Это, по сути, ещё один причудливо звучащий сахар.
Это точно не лучше сендвича.
Они могут быть очень калорийными. Стоит внимательно читать состав.
Тут всё понятно — это сладкий напиток.
«Цезарь» не поможет похудеть.
В ней содержится масса дополнительных калорий и жира.
В них может быть добавленный сахар.
Тоже может быть слишком сладкой.
Исследование показало, что такая газировка не лучше обычной.
Тоже высококалорийны.
Часто обезжиренная заправка содержит больше сахара.
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