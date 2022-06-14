Диетолог объяснила, как правильно выбрать мороженое

Каждый производитель мороженого создает свой продукт по-разному, а методы приготовления и состав делают некоторые из этих лакомств более вредными для здоровья. Врач-диетолог Ольга Перевалова дала совет, как выбрать качественный десерт.
"Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в «вилку» между качеством и стоимостью",
— сказала специалист.
По словам эксперта, натуральное молоко в составе делает мороженое более дорогим. При этом продукт можно удешевить в случае использования растительного жира или сухого молока.
Диетолог советует выбирать мороженое, которое содержит в составе натуральные продукты. Также можно обратить внимание на фруктовый лед, передает радио Sputnik.