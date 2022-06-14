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52 минуты назад

«Коварный продукт»: диетолог объяснила, как правильно выбрать мороженое

Вечерняя Москва

Каждый производитель мороженого создает свой продукт по-разному, а методы приготовления и состав делают некоторые из этих лакомств более вредными для здоровья. Врач-диетолог Ольга Перевалова дала совет, как выбрать качественный десерт.

Диетолог объяснила, как правильно выбрать мороженое
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в «вилку» между качеством и стоимостью",

— сказала специалист.

По словам эксперта, натуральное молоко в составе делает мороженое более дорогим. При этом продукт можно удешевить в случае использования растительного жира или сухого молока.

Диетолог советует выбирать мороженое, которое содержит в составе натуральные продукты. Также можно обратить внимание на фруктовый лед, передает радио Sputnik.

Еда,
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