Диетолог объяснила, как правильно выбрать мороженое

Каждый производитель мороженого создает свой продукт по-разному, а методы приготовления и состав делают некоторые из этих лакомств более вредными для здоровья. Врач-диетолог Ольга Перевалова дала совет, как выбрать качественный десерт.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в «вилку» между качеством и стоимостью",

— сказала специалист.

По словам эксперта, натуральное молоко в составе делает мороженое более дорогим. При этом продукт можно удешевить в случае использования растительного жира или сухого молока.