В США приготовили самый большой в мире наггетс весом 20 килограммов 960 граммов, что примерно в 115 раз превышает вес обычного куриного наггетса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Авторами гигантского наггетса стали Ник Ди Джиованни и Линн Дэвис, которые ранее уже попадали в Книгу благодаря приготовлению самого большого в мире кейк-попса.

Новые рекорд был установлен в городе Кембридж, штат Массачусетс. Ди Джиованни и Дэвис использовали 40 ломтиков белого хлеба, четыре литра молока, 18 килограммов куриного мяса, 40 яиц, три четверти чашки лукового порошка, три четверти чашки чесночного порошка, чашку соли и половину чашки черного перца. Сначала повара-рекордсмены бросили в молоко кусочки хлеба, а затем добавили все остальные ингредиенты.