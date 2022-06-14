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2 часа назад

В США приготовили самый большой в мире наггетс

Lenta.ru

В США приготовили самый большой в мире наггетс весом 20 килограммов 960 граммов, что примерно в 115 раз превышает вес обычного куриного наггетса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

В США приготовили самый большой в мире наггетс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторами гигантского наггетса стали Ник Ди Джиованни и Линн Дэвис, которые ранее уже попадали в Книгу благодаря приготовлению самого большого в мире кейк-попса.

Новые рекорд был установлен в городе Кембридж, штат Массачусетс. Ди Джиованни и Дэвис использовали 40 ломтиков белого хлеба, четыре литра молока, 18 килограммов куриного мяса, 40 яиц, три четверти чашки лукового порошка, три четверти чашки чесночного порошка, чашку соли и половину чашки черного перца. Сначала повара-рекордсмены бросили в молоко кусочки хлеба, а затем добавили все остальные ингредиенты.

Полученную смесь вылили в специальную форму для запекания и поместили в духовку. Готовый наггетс взвесил и осмотрел судья Книги рекордов Гиннесса Клэр Стивенс. После того как достижение было подтверждено официально, Ди Джиованни и Дэвис поделились уникальным блюдом с друзьями, родственниками и членами съемочной группы, которые запечатлели процесс установления нового рекорда.

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