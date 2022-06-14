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1 час назад

Гастроэнтерологи опровергли самые распространенные мифы о кофе

Газета.Ru

Гастроэнтерологи доктор Софи Бальзора и доктор Уго Ироку рассказали изданию Business Insider о самых распространенных мифах, существующих вокруг кофе.

Гастроэнтерологи опровергли распространенные мифы о кофе
Фото: PexelsPexels

Одним из самых известных заблуждений, которое опровергли специалисты, является идея о том, что кофеин может компенсировать упущенный сон. Доктор Бальзора сказала, что сон - крайне важная вещь в жизненном цикле человека, и недостаток сна может компенсировать только сам сон.

Также доктор Ироку сказал, что как ни парадоксально, в кофе "декаф" может присутствовать кофеин, но его количество уменьшено по сравнению с обычным кофе. Наконец, самым распространенным заблуждением является вред кофеина для здоровья.

Специалисты уточнили, что излишнее употребление кофеина действительно серьезно повышает риск остеопороза, однако если пить одну-две чашки в день, то, наоборот, можно улучшить здоровье своей кровеносной системы, и, даже сократить риск возникновения инсульта на 50%.

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