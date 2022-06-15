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12 минут назад

Диетолог рассказал, для кого безвредны хлеб и макароны

Мир24иещё 1

Хлебобулочные и макаронные изделия невредны для молодых и активных людей, а также полезны людям с дефицитом веса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Диетолог рассказал, для кого безвредны хлеб и макароны
Фото: Мир24Мир24

По его словам, хлеб и макароны нельзя однозначно отнести к полезной еде, однако и вреда для здоровья многих людей эти продукты не несут.

«Хлеб и макароны невредны для молодых, здоровых и активных людей. Такая еда даже показана к употреблению худым людям с дефицитом веса»,

– пояснил диетолог, напомнив, что около 40% населения не имеет проблем с лишним весом.

Как отметил специалист, хлебобулочные и макаронные изделия рекомендуются людям без лишнего веса с большими энергозатратами – например, тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, и спортсменам.

Еда,
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