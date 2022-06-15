Диетолог рассказал, для кого безвредны хлеб и макароны

Хлебобулочные и макаронные изделия невредны для молодых и активных людей, а также полезны людям с дефицитом веса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

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По его словам, хлеб и макароны нельзя однозначно отнести к полезной еде, однако и вреда для здоровья многих людей эти продукты не несут.

«Хлеб и макароны невредны для молодых, здоровых и активных людей. Такая еда даже показана к употреблению худым людям с дефицитом веса»,

– пояснил диетолог, напомнив, что около 40% населения не имеет проблем с лишним весом.