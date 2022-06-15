Врач назвал самые опасные сочетания с хлебом

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о самых опасных сочетаниях с белым хлебом. Об этом сообщает "Москва 24".

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Так, опаснее всего употреблять белый хлеб с вареньем, это может привести к диабету. Он также посоветовал не употреблять белый хлеб со сладким.

"Обычный белый хлеб со сладкими вещами – это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес"

Диетолог посоветовал употреблять цельнозерновой хлеб, так как в нем содержится больше витаминов, но напомнил, что его можно есть не со всеми продуктами.

"В основном хлеб употребляется в первую очередь с растительными компонентами: овощами, салатами, супами. Но нежелательно сочетать его с тяжелыми блюдами. Цельнозерновой хлеб лучше ограниченно есть либо вообще убрать при употреблении мяса, бобовых, грибов, каких-то тяжелых продуктов"

Он также добавил, что цельнозерновой хлеб не стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с желудком или кишечником.