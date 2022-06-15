Названа опасность каши на завтрак

«Мы проснулись, наше тело отдыхало во время сна, и у него достаточный запас энергии для начала дня. Углеводы — это активный источник энергии. И получается, что у нас с углеводным завтраком и энергией после сна появляется переизбыток энергии, которую надо тратить. Но многие из нас тратят её на поход до личного или общественного транспорта и дорогу в офис, и, как итог, переизбыток энергии запасается в жировых депо тела»,