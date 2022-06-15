Названа опасность каши на завтрак

Употребление каши на завтрак может привести к набору веса и развитию диабета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на врача-терапевта, нутрициолога Ольгу Ермоленко.
«Мы проснулись, наше тело отдыхало во время сна, и у него достаточный запас энергии для начала дня. Углеводы — это активный источник энергии. И получается, что у нас с углеводным завтраком и энергией после сна появляется переизбыток энергии, которую надо тратить. Но многие из нас тратят её на поход до личного или общественного транспорта и дорогу в офис, и, как итог, переизбыток энергии запасается в жировых депо тела»,
— прокомментировала специалист.
По мнению эксперта, углеводный завтрак может стать причиной быстрого повышения уровня сахара и инсулина в крови. Это приводит к набору веса и развитию диабета.
«В журнале Nutrients была опубликована научная статья, в которой продемонстрировали разницу между употреблением яиц и овсянки на завтрак. По итогу эксперимента было установлено, что участники, которые каждое утро ели яйца, дольше чувствовали сытость, чем те, кто ел овсянку. Также выяснилось, что употребление белка на завтрак уменьшает количество грелина в крови (гормона, который отвечает за аппетит). Что очень важно для поддержания здорового, стройного тела»,
— добавила Ольга Ермоленко.
Полученные из белковых продуктов аминокислоты участвуют в формировании гормонов и ферментов, которые помогают функционировать в течение всего дня и настраивают организм как часы.