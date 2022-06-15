Врач назвал самые полезные и опасные приправы

— Также очень полезны петрушка и укроп. В них содержится большое количество веществ, которые хорошо влияют на работу кишечника и положительную моторику желудка. Если мы едим салат или суп и добавляем в них побольше петрушки или укропа, то это будет способствовать более правильному размещению пищи в желудке. Он плавно растянется, еда будет поступать равномерно и не будет вызывать никаких дискомфортных ощущений. А дальше все содержимое перейдет в кишечник. Петрушка и укроп будут уменьшать газообразование, которое возможно при приеме пищи,