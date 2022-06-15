Врач назвал самые полезные и опасные приправы

Многие привычные для нашего рациона приправы и специи могут по-разному влиять на здоровье. Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал «Вечерней Москве», какие приправы полезны для организма, а какие могут нанести большой вред.
По его словам, самая полезная приправа — это черный перец. Однако его можно добавлять в пищу только здоровым людям.
— Полезная приправа — черный круглый перец. В нем содержится много капсаицина, который положительно влияет на перистальтику кишечника и моторику внутренних органов. Но это относится только к здоровым людям. В случае, когда у человека есть болезни желудка, например, он страдает изжогой, то полезное сразу превратится во вредное. Если у человека есть проблем с кишечником, тогда у него начнется диарея из-за перца,
— сказал он.
Эксперт считает, что любимая многими горчица переоценена и не несет заявленной пользы.
— Также горчица является полезной приправой. Она обладает противомикробным действием, но небольшим. Чтобы реально убить бактерии, необходимо съесть целый тюбик горчицы. В реальной жизни мы не получаем от нее пользы в должной степени,
— рассказал он.
Собеседник «ВМ» отметил, что петрушка и укроп очень полезны для работы желудка и кишечника. Он рекомендует добавлять эти зеленые приправы в супы и салаты.
— Также очень полезны петрушка и укроп. В них содержится большое количество веществ, которые хорошо влияют на работу кишечника и положительную моторику желудка. Если мы едим салат или суп и добавляем в них побольше петрушки или укропа, то это будет способствовать более правильному размещению пищи в желудке. Он плавно растянется, еда будет поступать равномерно и не будет вызывать никаких дискомфортных ощущений. А дальше все содержимое перейдет в кишечник. Петрушка и укроп будут уменьшать газообразование, которое возможно при приеме пищи,
— сказал он.
Гастроэнтеролог добавил, что некоторые привычные приправы и специи могут нанести вред здоровью.
— Многие любят добавлять в еду хрен. Это не самая полезная приправа. Его лучше есть только в сыром виде как корешок. Хрен в тюбиках — это чистый уксус. От него сильно страдает желудок,
— заметил он.
Кроме того, эксперт предостерег любителей суши и роллов. Имбирь и васаби в японских блюдах не несут никакой пользы.
— Имбирь также очень вреден для пищеварения. На самом деле имбирь, который кладут в суши, сильно обработан и в нем не осталось полезных свойств. Он долго хранится в уксусе, становится вреден и может вызвать обострение гастрита. Его полезно заварить в чай в естественном виде. В этом случае он обладает иммуномодулирующим эффектом и тонизирует. Также вреден васаби. Это практически крашенный хрен,
— подытожил он.