Диетолог назвал серьезную опасность сочетания хлеба с вареньем

«Обычный белый хлеб со сладким — это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес, — уточнил Арзамасцев. — Если еще есть какие-то намеки на нарушение углеводного обмена, то в дальнейшем такой хлеб будет провоцировать ожирение и сахарный диабет».