Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают бороться с депрессией.
В некоторых случаях с подавленным состоянием можно справиться, если пересмотреть рацион питания. Есть группа продуктов, которая улучшает питание мозга, делая его более защищенным к стрессам и соответственно предотвращает депрессию.
— На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир, это источник омега-3 жирных кислот, очень важный компонент для питания и функционирования головного мозга. На второе место — опять же рыбий жир, как кладезь витамина D. Или повысить этот витамин с помощью каких-то капелек, солнечного света,
— пояснил диетолог в комментарии Nation News.
Также стоит добавить в рацион фрукты и ягоды. Эксперт выделил вишню и черешню, все ягоды, включая клубнику, малину.
Поднять настроение также могут шоколад без сахара и натуральный кофе.