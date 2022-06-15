Продукты, которые помогают бороться с депрессией

— На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир, это источник омега-3 жирных кислот, очень важный компонент для питания и функционирования головного мозга. На второе место — опять же рыбий жир, как кладезь витамина D. Или повысить этот витамин с помощью каких-то капелек, солнечного света,