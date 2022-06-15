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2 часа назад

Продукты, которые помогают бороться с депрессией

Вечерняя Москваиещё 1

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают бороться с депрессией.

Продукты, которые помогают бороться с депрессией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В некоторых случаях с подавленным состоянием можно справиться, если пересмотреть рацион питания. Есть группа продуктов, которая улучшает питание мозга, делая его более защищенным к стрессам и соответственно предотвращает депрессию.

— На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир, это источник омега-3 жирных кислот, очень важный компонент для питания и функционирования головного мозга. На второе место — опять же рыбий жир, как кладезь витамина D. Или повысить этот витамин с помощью каких-то капелек, солнечного света,

— пояснил диетолог в комментарии Nation News.

Также стоит добавить в рацион фрукты и ягоды. Эксперт выделил вишню и черешню, все ягоды, включая клубнику, малину.

Поднять настроение также могут шоколад без сахара и натуральный кофе.

Еда,Михаил Гинзбург,
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