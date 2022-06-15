Какую часть чеснока нельзя выбрасывать ни в коем случае

Чеснок употребляют в пищу в основном очищенным. Но что если, выбрасывая стебли и шелуху в мусорное ведро, вы лишаете себя дополнительной пользы? Какой – расскажет “Рамблер”.

Чеснок называют натуральным антибиотиком “номер один”. Иммуномодулирующее действие этого растения опосредуется его способностью стимулировать выработку цитокинов, а также активировать иммунный ответ путем стимуляции секреции антител и иммунных клеток. Чеснок часто едят вместе с хлебом и традиционными первыми блюдами (например, борщом), добавляют в салаты. Для аромата его кладут в разогретое масло при жарке. Но на самом деле, оболочка этого растения полезна не меньше, чем сами “зубчики”.