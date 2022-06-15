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2 часа назад

Какую часть чеснока нельзя выбрасывать ни в коем случае

Мира Маркина

Чеснок употребляют в пищу в основном очищенным. Но что если, выбрасывая стебли и шелуху в мусорное ведро, вы лишаете себя дополнительной пользы? Какой – расскажет “Рамблер”.

Какую часть чеснока нельзя выбрасывать ни в коем случае
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чеснок называют натуральным антибиотиком “номер один”. Иммуномодулирующее действие этого растения опосредуется его способностью стимулировать выработку цитокинов, а также активировать иммунный ответ путем стимуляции секреции антител и иммунных клеток. Чеснок часто едят вместе с хлебом и традиционными первыми блюдами (например, борщом), добавляют в салаты. Для аромата его кладут в разогретое масло при жарке. Но на самом деле, оболочка этого растения полезна не меньше, чем сами “зубчики”.

Шелуха и стебли чеснока содержат шесть различных антиоксидантов, которые помогут сохранить здоровье. В частности, речь идет о противовоспалительных фенилпропаноидах. Эти антиоксиданты защищают сердце и помогают бороться с процессами старения.

Есть несколько способов использования чесночной шелухи и стеблей. Например:
  • можно из них заваривать чай или добавлять в уже готовые травяные сборы;
  • использовать процеженный отвар из шелухи чеснока в первых блюдах, как дополнение к овощному или мясному бульону;
  • высушить и использовать шелуху и стебли чеснока в виде порошка, как приправу.
Еда,
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