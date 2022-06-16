Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
36 минут назад

Как отличить настоящий белый гриб от ложного

Мира Маркина

Неопытные грибники легко могут спутать благородный белый гриб с его ядовитым двойником - горчаком. Он несъедобный и может быть опасен для здоровья. Например, привести к острому отравлению. Как понять, что перед вами в лесу, рассказываем в материале "Рамблера".

Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самое главное отличие настоящего белого гриба от ложного - это вкус. У несъедобного он горький. В лесу попробовать гриб не получится, некоторые грибники облизывают его, чтобы обнаружить горечь. Однако это необязательно: есть и другие методы, помогающие различить друг от друга благородный и ядовитый грибы.

Первое, что надо сделать, когда вы увидели похожий на белый гриб, - срезать его и посмотреть на мякоть ножки. У ложного гриба, горчака, через несколько минут после среза она темнеет и меняет цвет на розовато-бурый. У благородного же место среза остается такого же цвета, как и было раньше. Кроме того, несъедобный гриб не может быть червивым, поэтому, возможно, это не вам повезло найти нетронутое лесное сокровище, а просто его нельзя есть, даже червям.

Еще показательна сама ножка, поэтому перед тем, как положить гриб в корзину, надо тщательно ее исследовать. У горчака на части плодового тела есть бурая сеточка. У настоящих белых грибов такого не бывает. Однако у подберезовиков бывают темные чешуйки.

Также необходимо изучить трубчатый слой гриба. У ложного гриба он у грязно-розового оттенка, а у настоящего белого гриба – белый, сероватый или желтоватый.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители