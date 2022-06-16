Как отличить настоящий белый гриб от ложного

Неопытные грибники легко могут спутать благородный белый гриб с его ядовитым двойником - горчаком. Он несъедобный и может быть опасен для здоровья. Например, привести к острому отравлению. Как понять, что перед вами в лесу, рассказываем в материале "Рамблера".

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Самое главное отличие настоящего белого гриба от ложного - это вкус. У несъедобного он горький. В лесу попробовать гриб не получится, некоторые грибники облизывают его, чтобы обнаружить горечь. Однако это необязательно: есть и другие методы, помогающие различить друг от друга благородный и ядовитый грибы.

Первое, что надо сделать, когда вы увидели похожий на белый гриб, - срезать его и посмотреть на мякоть ножки. У ложного гриба, горчака, через несколько минут после среза она темнеет и меняет цвет на розовато-бурый. У благородного же место среза остается такого же цвета, как и было раньше. Кроме того, несъедобный гриб не может быть червивым, поэтому, возможно, это не вам повезло найти нетронутое лесное сокровище, а просто его нельзя есть, даже червям.

Еще показательна сама ножка, поэтому перед тем, как положить гриб в корзину, надо тщательно ее исследовать. У горчака на части плодового тела есть бурая сеточка. У настоящих белых грибов такого не бывает. Однако у подберезовиков бывают темные чешуйки.