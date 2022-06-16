Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
47 минут назад

Врач предупредила об опасности абрикосов

Lenta.ruиещё 3

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян с некоторыми заболеваниями об опасности чрезмерного употребления абрикосов. В интервью для «Москва24» она объяснила, почему диабетикам и людям с гастритом не стоит есть этот фрукт.

Врач предупредила об опасности абрикосов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог отмечает, что абрикосы могут быть особо вредны для людей с сахарным диабетом.

«Когда сахар прямо шкалит, съедать большое количество абрикосов не нужно. Опасность все равно есть, это достаточно сладкий фрукт»,

— заявила она.

При этом Соломатина сообщила, что от небольшой порции абрикосов негативных последствий не будет:

«Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не скаканет. Но нужно помнить, что объедаться не надо».

Врач также отметила, что при гастрите, язве, колите, синдроме раздраженного кишечника или после отравлений, увлекаться этим фруктом не стоит. Кроме того, по словам эксперта, большое количество абрикосов может спровоцировать аллергию.

«Бывает, что человек съедает абрикосы в бешеном количестве, может проявиться аллергия на оранжевый пигмент. В абрикосах достаточно много бета-каротина»,

— предупредила Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители