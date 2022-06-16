Врач предупредила об опасности абрикосов

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян с некоторыми заболеваниями об опасности чрезмерного употребления абрикосов. В интервью для «Москва24» она объяснила, почему диабетикам и людям с гастритом не стоит есть этот фрукт.

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Диетолог отмечает, что абрикосы могут быть особо вредны для людей с сахарным диабетом.

«Когда сахар прямо шкалит, съедать большое количество абрикосов не нужно. Опасность все равно есть, это достаточно сладкий фрукт»,

— заявила она.

При этом Соломатина сообщила, что от небольшой порции абрикосов негативных последствий не будет:

«Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не скаканет. Но нужно помнить, что объедаться не надо».

Врач также отметила, что при гастрите, язве, колите, синдроме раздраженного кишечника или после отравлений, увлекаться этим фруктом не стоит. Кроме того, по словам эксперта, большое количество абрикосов может спровоцировать аллергию.

«Бывает, что человек съедает абрикосы в бешеном количестве, может проявиться аллергия на оранжевый пигмент. В абрикосах достаточно много бета-каротина»,