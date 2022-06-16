Врач назвал помогающий похудеть продукт

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукт, употребление которого поможет избавиться от лишнего веса. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Гинзбург порекомендовал всем, кто хочет похудеть, включить в свой рацион вишню. По его словам, этот продукт является низкокалорийным.

Кроме того, как отметил врач, в вишне содержатся специфические пищевые волокна — пектины.

«Пектины замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше», — заявил Гинзбург.

Его коллега Сергей Агапкин рассказал еще об одном полезном свойстве вишни. Он заявил, что эта ягода защищает от подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме.

«Есть исследования, которые показывают, что употребление вишни выводит избыток мочевой кислоты из организма», — подчеркнул он.