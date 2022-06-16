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1 час назад

Россиянам рассказали, как выбрать квас

Primpress

Эксперты предупредили россиян, на что следует обращать внимание при выборе кваса, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали, как выбрать квас
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Посмотрите на дно бутылки, осадка быть не должно. Если вы его заметили, то лучше выбрать другой квас.

Кроме того, важно взглянуть на состав напитка. Лучше отказаться от кваса, в который при приготовлении добавили искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Эксперты отмечают, что ничего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей, в хорошем квасе быть не должно.

Любителям этого летнего напитка также рекомендуют обратить внимание на пенку. Если квас пенится, значит, напиток хороший. Пена свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

Специалисты рассказали и о том, какой должна быть тара. Лучше выбирать темную, поскольку она хорошо защищает квас от воздействия солнечного света.

Отметим, напиток не стоит брать в тех торговых точках, где игнорируются санитарные нормы. Насторожить покупателя должен неопрятный вид продавца, мусор, который не вывозится с территории. Посмотрите и на емкость для хранения кваса, важно, чтобы она защищала напиток от прямых солнечных лучей. Вы также можете попросить документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение продукции.

Отметим, пить квас не стоит при циррозе печени, гастрите и гипертонии.

Еда,
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