Россиянам рассказали, как выбрать квас

Эксперты предупредили россиян, на что следует обращать внимание при выборе кваса, сообщает PRIMPRESS.
Посмотрите на дно бутылки, осадка быть не должно. Если вы его заметили, то лучше выбрать другой квас.
Кроме того, важно взглянуть на состав напитка. Лучше отказаться от кваса, в который при приготовлении добавили искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Эксперты отмечают, что ничего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей, в хорошем квасе быть не должно.
Любителям этого летнего напитка также рекомендуют обратить внимание на пенку. Если квас пенится, значит, напиток хороший. Пена свидетельствует о правильном содержании углекислоты.
Специалисты рассказали и о том, какой должна быть тара. Лучше выбирать темную, поскольку она хорошо защищает квас от воздействия солнечного света.
Отметим, напиток не стоит брать в тех торговых точках, где игнорируются санитарные нормы. Насторожить покупателя должен неопрятный вид продавца, мусор, который не вывозится с территории. Посмотрите и на емкость для хранения кваса, важно, чтобы она защищала напиток от прямых солнечных лучей. Вы также можете попросить документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение продукции.
Отметим, пить квас не стоит при циррозе печени, гастрите и гипертонии.