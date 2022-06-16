Десять мифов о вине, в которые мы почему-то верим

До международной дегустаций вин в Париже (в 1976 году) большинство людей в мире считали, что только во Франции создают напитки высокого качества. И это – один из распространенных мифов. О девяти других читайте в статье “Рамблера”.
Часто производитель на этикетке перечисляет фруктовые ароматы, которые можно услышать в бокале вина. Но помните главное: этот напиток производится из винограда. Фрукты, используемые для описания его аромата, не являются фактическими ингредиентами вина.
Сейчас можно найти “фруктовое вино”, но к классическому напитку оно не имеет никакого отношения.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2005 году (опубликовано в журнале Wine Spectator), завинчивающиеся крышки лучше справляются с герметизацией вин. Они пропускают в бутылку только 0,001 см3 воздуха. В то время как классическая пробка впускает от 0,1 до 0,001 см3 кислорода. Чем меньше его внутри бутылки, тем дольше вино хранится и не портится. Так что богатым вкусом могут похвастаться производители напитков и с завинчивающейся крышкой.
Вкус вина и его аромат действительно более выразительны, если вы пьете его из тюльпанообразного бокала. Но иметь в запасе целый шкаф с разной посудой под каждый сорт винограда и регион не нужно.
Один из самых распространенных мифов, который до сих пор существует. Но на самом деле, выбор напитка зависит только от того, какое вино дополнит вкус подаваемых на стол блюд и от ваших предпочтений.
Специалисты сходятся во мнении, что все вина лучше подавать охлажденными. Красные стоит поместить в холодильник за пять или 15 минут до употребления. Белые вина вкуснее, если их охлаждать в течение получаса. Тем не менее, нет жестких правил подачи вина.
Вино, в первую очередь, напиток для тех, кто умеет им наслаждаться. Многие ценители, в частности, сомелье и владельцы виноделен, на самом деле, очень теплые и добрые люди. Если вы окажетесь в Бордо в качестве туриста и захотите попробовать их превосходную коллекцию вин, вас встретят как родного.
Ну а те, кто демонстрирует снобизм, когда дело доходит до вина, скорее всего, ничего о нем не знают. Подлинные ценители готовы совершенствоваться в своих знаниях, делиться полученным опытом и пробовать новое.
Возраст вина не связан с его качеством. Каждый напиток выдерживают в бочке до того момента, пока он не приобретет наилучший вкус и аромат. Но после этого качество вина ухудшается. Некоторые напитки, которые выдерживались в течение многих лет, конечно, имеют высокую стоимость из-за времени, потраченного на их “вызревание”. Но это не значит, что они априори превосходят по вкусу менее выдержанные вина.
В вине содержится спирт и вода. Эти два вещества различаются по химическому составу. Когда вы вращаете бокал или оставляете его при разных температурах, они могут разделиться. Вода прилипает к стеклу, образуя то, что некоторые называют “слезами”. В то время как более летучий спирт испаряется. Вода стекает вниз под действием силы тяжести, образуя упомянутые “слезы” или “ноги”. Но их наличие ни о чем не говорит.
Вино может испортиться. Но запах пробки не подскажет, произошло это или нет. Здесь стоит обратить внимание на сохранность бутылки и пробки.
Также напиток может иметь плохой вкус, потому что вы приобрели подделку. Лучше всего искать информацию о вине на этикетке, а не пытаться гадать по пробке. А вкус точнее всего расскажет, что с ним произошло.