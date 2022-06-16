Десять мифов о вине, в которые мы почему-то верим

До международной дегустаций вин в Париже (в 1976 году) большинство людей в мире считали, что только во Франции создают напитки высокого качества. И это – один из распространенных мифов. О девяти других читайте в статье “Рамблера”.

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Фруктовые ноты

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Часто производитель на этикетке перечисляет фруктовые ароматы, которые можно услышать в бокале вина. Но помните главное: этот напиток производится из винограда. Фрукты, используемые для описания его аромата, не являются фактическими ингредиентами вина.

Сейчас можно найти “фруктовое вино”, но к классическому напитку оно не имеет никакого отношения.

Пробка должна быть из дерева

Согласно результатам исследования, проведенного в 2005 году (опубликовано в журнале Wine Spectator), завинчивающиеся крышки лучше справляются с герметизацией вин. Они пропускают в бутылку только 0,001 см3 воздуха. В то время как классическая пробка впускает от 0,1 до 0,001 см3 кислорода. Чем меньше его внутри бутылки, тем дольше вино хранится и не портится. Так что богатым вкусом могут похвастаться производители напитков и с завинчивающейся крышкой.

Каждому вину свой бокал

Вкус вина и его аромат действительно более выразительны, если вы пьете его из тюльпанообразного бокала. Но иметь в запасе целый шкаф с разной посудой под каждый сорт винограда и регион не нужно.

Белое вино к птице и рыбе, красное – к мясу

Один из самых распространенных мифов, который до сих пор существует. Но на самом деле, выбор напитка зависит только от того, какое вино дополнит вкус подаваемых на стол блюд и от ваших предпочтений.

Красное вино должно быть комнатной температуры, а белое – охлажденное

Специалисты сходятся во мнении, что все вина лучше подавать охлажденными. Красные стоит поместить в холодильник за пять или 15 минут до употребления. Белые вина вкуснее, если их охлаждать в течение получаса. Тем не менее, нет жестких правил подачи вина.

Вино – напиток элиты

Вино, в первую очередь, напиток для тех, кто умеет им наслаждаться. Многие ценители, в частности, сомелье и владельцы виноделен, на самом деле, очень теплые и добрые люди. Если вы окажетесь в Бордо в качестве туриста и захотите попробовать их превосходную коллекцию вин, вас встретят как родного.

Ну а те, кто демонстрирует снобизм, когда дело доходит до вина, скорее всего, ничего о нем не знают. Подлинные ценители готовы совершенствоваться в своих знаниях, делиться полученным опытом и пробовать новое.

С годами вино становится лучше

Возраст вина не связан с его качеством. Каждый напиток выдерживают в бочке до того момента, пока он не приобретет наилучший вкус и аромат. Но после этого качество вина ухудшается. Некоторые напитки, которые выдерживались в течение многих лет, конечно, имеют высокую стоимость из-за времени, потраченного на их “вызревание”. Но это не значит, что они априори превосходят по вкусу менее выдержанные вина.

Качество напитка определяют по “ножке”

В вине содержится спирт и вода. Эти два вещества различаются по химическому составу. Когда вы вращаете бокал или оставляете его при разных температурах, они могут разделиться. Вода прилипает к стеклу, образуя то, что некоторые называют “слезами”. В то время как более летучий спирт испаряется. Вода стекает вниз под действием силы тяжести, образуя упомянутые “слезы” или “ноги”. Но их наличие ни о чем не говорит.

Запах пробки раскроет правду о качестве вина

Вино может испортиться. Но запах пробки не подскажет, произошло это или нет. Здесь стоит обратить внимание на сохранность бутылки и пробки.