Десять лучших продуктов этого лета

В овощах и фруктах, созревших “в сезон”, масса пользы. Сегодня “Рамблер” расскажет о тех из них, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время.

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Сладкий перец

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В этом овоще витамина C содержится не меньше, чем в цитрусовых и киви. Сырой перец, как источник витамина В6, способствует выработке эритроцитов и позволяет им насыщать кровь кислородом. В плодах красного и зеленого цвета содержится большое количество различных антиоксидантов, оберегающих организм от преждевременного старения.

Огурец

Огурцы за счет содержания в них воды и клетчатки поддерживают чувство сытости и помогают утолить жажду. В кожуре этого овоща есть полезный хлорофилл, а также некоторые антиоксидантные фенольные соединения.

Помидор

Помидоры стимулируют кишечный транзит, а также являются источником сразу нескольких витаминов – А, В, С и Е. Антиоксидантные свойства томатов помогают бороться с преждевременным старением и возрастными изменениями.

Кабачок

В кабачках мало калорий, зато много воды и клетчатки, минералов. В частности марганца, фосфора и калия. Кабачок – по-своему универсальный овощ. Он может быть основой блюда или вкусным дополнением.

Горошек и стручковая фасоль

Свежие бобовые легче усваиваются организмом, чем сушеные и замороженные. В них содержатся полезные витамины А, С и В9. А еще, чем не могут похвастаться вышеперечисленные культуры, в бобах есть растительный белок. То есть, они двойне питательны. Но готовить лучше бобы на пару или варить – для максимального сохранения их питательной ценности.

Кукуруза

Свежая кукуруза появится на прилавках во второй половине лета, но о ней не стоит забывать. Во-первых, у нее низкий гликемический индекс. Во-вторых, она дает хорошее чувство сытости и заряжает организм энергией. В-третьих, в ней помимо клетчатки есть магний и витамины группы В, а также незаменимые жирные кислоты.

Но не только овощные прилавки радуют своим изобилием полезных плодов.

Абрикосы

В абрикосах содержится бета-каротин, витамин С, витамин В9 и различные минералы. Также этот фрукт обладает антиоксидантными и дезинтоксикационными свойствами. Тем, кто сталкивается с кишечной непроходимостью, абрикосы есть можно и нужно, так как они стимулируют перистальтику кишечника.

Еще один плюс – богатые клетчаткой плоды помогают контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови.

Инжир

С запорами борется и свежий инжир. А еще шесть плодов этого фрукта “закроют” суточную потребность организма в кальции. Выбирайте для еды спелые и мягкие плоды.

Малина

Совсем скоро появится на прилавках и малина. Богатая витамином С, витамином В9, калием, кальцием, фосфором и магнием ягода содержит флавоноиды — эллаговую и галловую кислоты. Они являются антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, обладающими антимикробным действием.

Дыня