Как сделать так, чтобы сливки в соусе не свернулись: видео

Сливочный соус может добавить изюминку как к овощным, так и к мясным блюдам. Чтобы приготовить его вкусным, важно не только выбрать качественный основной ингредиент – сливки. Есть один секрет, которым с подписчиками поделилась TikTok-блогер и домохозяйка Елена в одном из своих видео. Зная его, вы никогда не испортите свой сливочный соус.