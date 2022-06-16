Как сделать так, чтобы сливки в соусе не свернулись: видео

Сливочный соус может добавить изюминку как к овощным, так и к мясным блюдам. Чтобы приготовить его вкусным, важно не только выбрать качественный основной ингредиент – сливки. Есть один секрет, которым с подписчиками поделилась TikTok-блогер и домохозяйка Елена в одном из своих видео. Зная его, вы никогда не испортите свой сливочный соус.
Чтобы соус не распадался на хлопья, сливки нужно хорошо подогреть, добавить в них все специи и только после – вылить к другим ингредиентам. В противном случае, из-за разницы температур молочный белок свернется.
В комментариях* подписчики Елены поделились еще несколькими хитростями.
“100%, спасибо за совет! Еще + чем жирнее сливки тем меньше вероятность, что они свернутся ️”
“Я в 10% сливки просто добавляю щепотку крахмала или муки все отлично ”
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*Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены.