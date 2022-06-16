Почему не стоит есть попкорн во время просмотра кино

Есть попкорн во время просмотра фильма вредно, поскольку человек, заинтересовавшись сюжетом, перестает контролировать количество съеденного, что плохо сказывается на работе желудка. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

К тому же, по словам врача, попкорн сам по себе является не очень полезным лакомством — сладкий или соленый, он способствует накоплению калорий и развитию гипертонических болезней.