Почему не стоит есть попкорн во время просмотра кино

Есть попкорн во время просмотра фильма вредно, поскольку человек, заинтересовавшись сюжетом, перестает контролировать количество съеденного, что плохо сказывается на работе желудка. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
К тому же, по словам врача, попкорн сам по себе является не очень полезным лакомством — сладкий или соленый, он способствует накоплению калорий и развитию гипертонических болезней.
«Самое полезное, что может быть при просмотре фильмов, — это несладкие напитки: вода, травяные чаи или просто чаи без добавления чего-либо. Никаких сухофруктов, орехов, конфет, сахара. Просто напитки сами по себе — самая полезная альтернатива попкорну»,
— сказала Павлова, которую цитирует радио Sputnik.